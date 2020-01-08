В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января. В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.

В российских аэропортах снова разрешили курить

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