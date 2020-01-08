с чего всё началось

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января. В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.

В российских аэропортах снова разрешили курить

Происшествия Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

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Теннис Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.

Политика США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.

Происшествия Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".

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Происшествия Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.