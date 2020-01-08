Общество
Lenta.ruВ российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января. В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.
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с чего всё началось
В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.Lenta.ruвчера в 16:34
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Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра
Афиша Daily04 января в 19:01
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