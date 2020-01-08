Общество

Lenta.ruLenta.ruВ российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января. В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале
 правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.
Lenta.ruвчера в 16:34

Подробнее о событии

В российские аэропорты вернутся «курилки»

Живая Кубань06 января в 04:10

В аэропортах России снова разрешили курить

URA.Ruвчера в 22:19

Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра

Афиша Daily04 января в 19:01

В российские аэропорты возвратили курилки

МОЁ! Оnline Воронеж05 января в 08:06

В российские аэропорты возвращаются курительные комнаты. Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Эхо Москвывчера в 16:03

В российские аэропорты возвращаются курилки

Комсомольская правдавчера в 20:58

В российских аэропортах снова разрешили курить

Lenta.ruвчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие

Иран атаковал военные объекты США в Ираке

Толк вчера в 22:35
Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
Экономика

Когда мир окунется в новую рецессию

Правда, в декабре большинство аналитиков отодвинуло вероятность кризиса на 2021 год, но это вовсе не значит, что в 2020 году мировую экономику пронесет.
Взгляд.ру 01:10
Политика

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 05:37
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Теннис

Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 01:20
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Политика

США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну

Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
РИА Новости 00:19
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Тольятти-Новости 02:34
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Религия

Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы

SM News вчера в 17:17
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета вчера в 03:03
Гаджеты

Samsung показала свой первый SSD с интерфейсом PCIe 4.0. И он очень быстрый

Скорость чтения заявлена равной 6500 МБ/с, записи — 5000 МБ/с, и это чуть выше, чем у большинства других уже вышедших SSD с интерфейсом PCIe 4.0.
iXBT.com 02:24
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Технологии

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней

Уже совсем скоро, 14 января 2020 года, компания Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, которая вышла более 10 лет назад.
Ежедневные Новости Владивостока 05 января в 22:23
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий вчера в 02:32
Происшествия

Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана

Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Pravda.Ru 01:36
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Армия и оружие

Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана

Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана, говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.
РИА Новости 01:15
Гаджеты

Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона

В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
iXBT.com 01:47
Финансы

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
Экономика сегодня 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное