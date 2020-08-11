«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

В ведомстве пояснили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к "увольнению" сотрудников отдела с прежним названием).