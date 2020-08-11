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Известия
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
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URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
Комсомольская правда

В России резко выросла стоимость авиационного керосина

Комсомольская правда19:48
РБК

Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
РЕН ТВ

В России могут значительно подорожать авиабилеты

РЕН ТВ17:20

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Уголовное дело возбудили по факту служебного подлога при реализации нацпроекта в Якутске
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РИА Новости21:08

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Газета.Ruвчера в 10:37
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«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

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ТАСС21:12
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УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

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RT на русскомвчера в 12:02