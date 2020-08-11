НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.