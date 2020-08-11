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Известия
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
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Интерфакс

Российские авиакомпании пожаловались на резкое подорожание топлива

Интерфакс21:10
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07

НАСА планирует отправить робота на Марс

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Evo-rus.comвчера в 07:22
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