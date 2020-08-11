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Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".В источнике
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URA.Ru

В России могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало

URA.Ru18:25
Комсомольская правда

В России резко выросла стоимость авиационного керосина

Комсомольская правда19:48
РБК

Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
РЕН ТВ

В России могут значительно подорожать авиабилеты

РЕН ТВ17:20

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новостивчера в 06:38
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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На западном побережье Камчатки добавили лимиты для промысла горбуши

Добавим, на сегодняшний день уловы горбуши на западном побережье Камчатки составили более 70 тысяч тонн, всего камчатскими предприятиями добыто более 123 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
ИА Камчатка9 августа в 19:56
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Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.
Капитал страны10 августа в 06:15
856

Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55
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Расчеты С-400 Балтфлота уничтожили самолеты «противника» на учениях

В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялись плановые учения с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» по отражению авианалета условного противника.
ТК Звездавчера в 15:21