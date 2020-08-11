В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.