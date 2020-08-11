В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
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Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
ассоциации.
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