Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
Комсомольская правда

В России резко выросла стоимость авиационного керосина

Комсомольская правда19:48
РБК

Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
РЕН ТВ

В России могут значительно подорожать авиабилеты

РЕН ТВ17:20

В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»
ТАССвчера в 07:03
8

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
116

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
360