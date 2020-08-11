В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах. С письмом в адрес министра транспорта Евгения Дитриха ознакомились "Известия".