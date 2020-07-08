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ВедомостиВедомостиВ российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
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с чего всё началось

В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъвчера в 18:45

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Возвращение «бояры»: в России резко выросли продажи спиртовых настоек

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В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Эхо Москвы00:40

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Ведомостивчера в 23:54

Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики

URA.Ruвчера в 23:15

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Дождь01:39
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Общество

Президента Бразилии решили засудить за нарушение карантина

Бразильская ассоциация прессы собирается засудить президента страны Жаира Болсонару, который снял маску во время общения с журналистами.
Наша версия 02:52
Шоу-бизнес

Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

Хоккеист требует разделить совместно нажитое имущество — в том числе дом в ипотеке за 54 миллиона и квартиру, в которой сейчас проживает певица с трехлетней дочкой Таисией.
StarHit.ru 03:00
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Авто

Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

Компания Audi представила концепт нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron.
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Общество

ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
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Футбол

«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10
Шоу-бизнес

Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
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Происшествия

В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

В Крыму утонули три человека за минувшие сутки

Газета.Ru 04:46
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Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.
Комсомольская правда 03:21
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Политика

Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина

Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины указал на готовность флота к войне с Россией

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Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Авто

Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап

Автором нового проекта авто является Дмитрий Онищенко. Он поделился некоторыми деталями.
Evo-rus.com 01:30
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Политика

В Петербурге поддержали кандидатуру «молодёжного» вице-губернатора

Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Петербурге появится новый вице-губернатор, который будет курировать исключительно молодежную политику, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК вчера в 06:32
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Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
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