С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.

с чего всё началось

С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. Это следует из подготовленного для "Коммерсанта" исследования DSM Group.

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