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ВедомостиВедомостиВ российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
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с чего всё началось

В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Возвращение «бояры»: в России резко выросли продажи спиртовых настоек

Вести.Ru03:06

Россияне снова полюбили боярышник

Lenta.ru02:01

Топ-10 настоек по продажам в 2020 году*

Коммерсантъвчера в 18:45

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Эхо Москвы00:40

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Ведомостивчера в 23:54

Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики

URA.Ruвчера в 23:15

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Дождь01:39
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах

Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
Российская газета вчера в 23:25
Общество

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают 8 июля

Би-порт 03:50
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 06 июля в 10:59
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
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Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
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Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
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Экономика

Власти могут обязать компании-банкроты оплачивать экологический ущерб

Документ призван создать механизм правового регулирования ответственности за ликвидацию ущерба, а также обязать предпринимателей при запуске опасных объектов готовить план по ликвидации негативных последствий и выводу объектов из эксплуатации.
Долг.рф 01:05
Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

ВладТайм вчера в 13:38
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Футбол

У Селихова в поезде украли ботинки

Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.
Soccer.ru 03:24
Спорт

Двукратный чемпион мира сноубордист Пуллин утонул у берегов Австралии

РИА Новости 01:58
Политика

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
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Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Общество

Беглов поздравил петербуржцев с Днём семьи, любви и верности

78.ru 00:22
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

«Норникель» оспорит размер ушерба от аварии в Норильске

«Норникель» решил оспорить размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщается на сайте компании.
РБК 04:09
Общество

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Общество

Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Вирусологи и иммунологи назвали места, где даже сейчас риск заразиться коронавирусом все еще велик.
Российская газета вчера в 20:57
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 06 июля в 08:25
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Кино

Netflix продлил сериал «Последнее королевство» на пятый сезон

Ожидаемая новость, но всё равно приятная: Netflix продлил "Последнее королевство" на пятый сезон.
Российская газета вчера в 13:15
Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 06 июля в 08:33
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Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 17:11
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Ведомости 03:24
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Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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