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ВедомостиВедомостиВ российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
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с чего всё началось

В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъвчера в 18:45

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В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

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Возвращение «бояры»: в России резко выросли продажи спиртовых настоек

Вести.Ru03:06

Россияне снова полюбили боярышник

Lenta.ru02:01

Эксперты: продажи спиртосодержащих настоек в аптеках РФ с начала года выросли на 8%

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В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

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Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики

URA.Ruвчера в 23:15

Топ-10 настоек по продажам в 2020 году*

Коммерсантъвчера в 18:45
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Власти Грузии намерены уже в следующем месяце восстановить международное авиасообщение с пятью европейскими государствами.
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В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Экономика

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МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Армия и оружие

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Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
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Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
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В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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США потребуются колоссальные средства для защиты от новейшего гиперзвукового оружия РФ.
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Глава липецкого дорожного агентства покинул пост на фоне дела о взятке

Александру Павленко и Андрею Яицкому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.
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По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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