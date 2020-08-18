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Автоновости дня
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Российские автодилеры практически всех брендов испытывают серьезный дефицит автомобилей, пишет РИА «Новости». Среди причин нехватки машин участники рынка называют отложенный из-за долгого «карантина» спрос, новые программы господдержки и простои на заводах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились авто на продажу

SpeedMe22:54
Тарантас Ньюс

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Тарантас Ньюс23:49
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новости04:55
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".
Российская газета04:50
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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