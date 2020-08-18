В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Стоит еще отметить, что по данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, еще одной причиной возникнувшего дефицита является послекарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.