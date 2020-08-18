В российских автосалонах почти закончились машины на продажу
Смотрите также
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
Мальчики двух и трех лет погибли после падения из окна под Ростовом
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
В Германии Knorr сменит название соуса из-за цыган
Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность
В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений
Украина отозвала посла в Белоруссии
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
В Нью-Йорке задержали кидавшего камни в генконсульство России
Стоит еще отметить, что по данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, еще одной причиной возникнувшего дефицита является послекарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Нечем торговать: Дилеры заявили о дефиците автомобилей после посткарантинного роста продаж
Комсомольская правда01:54