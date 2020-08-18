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Про Кроссоверы
Про Кроссоверы

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Стоит еще отметить, что по данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, еще одной причиной возникнувшего дефицита является послекарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились машины на продажу

SpeedMe22:54
Car.ru

Автосалоны России испытывают дефицит продукции

Car.ru01:34
Тарантас Ньюс

В автосалонах России почти закончились машины на продажу

Тарантас Ньюс23:49
Комсомольская правда

Нечем торговать: Дилеры заявили о дефиците автомобилей после посткарантинного роста продаж

Комсомольская правда01:54
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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В Омской области от коронавируса умерли ещё четыре человека

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших составляет 8684 человека.
НГС5500:59
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На стиле: дочь Хлои Кардашьян выбрала для полета худи Balmain

Тру Томпсон и Хлои Кардашьян / Фото: Instagram @khloekardashian После масштабного празднования дня рождения Кайли Дженнер (23) 10 августа, семья Кардашьян отправилась на ее частном джете на отдых на Теркс и Кайкос.
Peopletalk16 августа в 00:00

В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений

2 августа помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США рассчитывают подписать соглашение с Россией, ограничивающее все ядерное вооружение.
Известия00:39

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14