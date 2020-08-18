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Южный Федеральный
Южный Федеральный

В России в салонах наблюдается дефицит автомобилей

Посткарантийный период принёс сюрприз для автосалонов: в июле в России вырос спрос на машины. Увеличение продаж сыграло злую шутку с дилерами - они столкнулись с дефицитом автомобилей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

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В автосалонах России почти закончились машины на продажу

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Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Lenta.ru02:32
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Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

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ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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