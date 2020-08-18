В России в салонах наблюдается дефицит автомобилей
Смотрите также
Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку
Под Волгоградом спасатели тушат крупный степной пожар
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
Модель Анна Лисовская получила 3,5 года тюрьмы за порнографию
«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
Ефремов прибыл в Пресненский суд
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
В Долине Смерти зафиксирован новый температурный рекорд
Американские ученые назвали смертельно опасные продукты
Ирина Пегова в купальнике порассуждала об отпуске
Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
Ефремов прибыл в Пресненский суд
В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет
Посткарантийный период принёс сюрприз для автосалонов: в июле в России вырос спрос на машины. Увеличение продаж сыграло злую шутку с дилерами - они столкнулись с дефицитом автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии