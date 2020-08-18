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Lenta.ru
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

У крупных российских автодилеров практически не осталось машин на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров.В источнике
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Невские Новости

Посткарантинный всплеск спроса на новые авто сыграл «злую шутку» с дилерами

Невские Новости22:10
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
iReactor

Рост спроса на новые модели сыграл с автодилерами в РФ «злую шутку»

iReactor21:35

РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratingsвчера в 14:25
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25

Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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