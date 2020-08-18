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Lenta.ru
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

У крупных российских автодилеров практически не осталось машин на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров.В источнике
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SpeedMe

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

SpeedMe22:54
Невские Новости

Посткарантинный всплеск спроса на новые авто сыграл «злую шутку» с дилерами

Невские Новости22:10
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
iReactor

Рост спроса на новые модели сыграл с автодилерами в РФ «злую шутку»

iReactor21:35
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Известия20:40
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В правительстве назвали даты покупки туров по России с кешбэком

Отмечается, что для южных регионов — Краснодарского, Алтайского, Ставропольского края, Республик Крым и Алтай, Севастополя — кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, при этом купить их нужно успеть с 21 до 28 августа.
URA.Ru21:05

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Reuters: ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, замеченном рядом с самолетом Трампа

ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом, когда тот в воскресенье совершал посадку на авиабазе Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона.
ТАСС21:31

Природа и происхождение первого пришельца из другой Солнечной системы стали более загадочными

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными после того, как ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.
BFM.ru22:26

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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Врачи раскрыли опасность яблок для здоровья

Эксперты объяснили, что можно есть с семечками − В яблоках много фруктозы, которая проходит через печень и превращается в сахарозу, − рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
Московский Комсомолец22:03
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Лужков разрешил рейв на Красной площади после подаренных роликов

Мэр Москвы Юрий Лужков разрешил провести рейв на Красной площади у стен Мавзолея в 1995 году после личной встречи с организатором мероприятия Русланом Мирошником, в ходе которой продюсер подарил ему ролики.
Lenta.ru23:01

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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