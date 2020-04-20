Коронавирус
КоммерсантъВ российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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с чего всё началось
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.Ведомостивчера в 08:59
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Происшествия
Трассу «Байкал» в Слюдянском районе перекрыли из-за ДТП с фурой
ИрСити вчера в 23:24
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Политика
Участников Парада отправят на карантин
Вести.Ru вчера в 05:22
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Наука
Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением
Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru вчера в 13:09
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 19 апреля в 22:09
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Экономика
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
Известия 00:27
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19
По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ вчера в 11:04
Общество
В Кузбассе зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:19
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в США составило 782 159. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.
Вечерняя Москва вчера в 19:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19 апреля в 19:11
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19 апреля в 21:00
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Экономика
Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о допподдержке.
URA.Ru вчера в 19:08
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport вчера в 08:44
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что возместить убытки, которые понесли театры и музеи из-за режима самоизоляции, получится в течение трех месяцев.
Москва 24 вчера в 22:13
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США
Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США.
Российская газета вчера в 23:40
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Общество
Работающим курянам старше 65 лет продлят больничный
Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления.
Курская правда 18 апреля в 11:38
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва вчера в 06:04
Армия и оружие
Ракета «Нудоль» смогла достичь гиперзвуковой скорости
Источники агентства отмечают, что тестирование ракеты осуществлялось на космодроме «Плесецк», расположенном в Республике Коми.
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03