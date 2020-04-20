Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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с чего всё началось

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

В Ростове прошёл первый в истории города виртуальный митинг

Donnews.ru13:12

«У людей просто закончились деньги». Как задержание оперного певца привело к митингам в Осетии, и что будет дальше

Дождь14:45

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

Rostov gazeta07:20

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Ведомости08:59

Ростовчане устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Блокнот Ростов-на-Дону08:01

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

1rnd.ru07:28

«Яндекс» объяснил удаление меток участников виртуальных митингов

РБК13:41
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Общество

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Хоккей

Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»

Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 08:51
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Политика

Премьер-министр Италии призвал ЕС к солидарности

Рим, 19 апреля 2020, 19:41 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Евросоюз к солидарности в общей борьбе с пандемией коронавируса, 19 апреля сообщает Süddeutsche Zeitung.
REGNUM вчера в 12:41
Футбол

Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.
Soccer.ru 17:43
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
7
Энергетика

Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
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Культура

Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении

38-летняя Меган Маркл впервые появилась на телеэкранах после заявления о сложении королевских обязанностей.
Grazia 15:30
3
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
503
Общество

Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
1
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
6
Политика

Вместо парада Победы военнослужащих поместят на карантин

В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации, - приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Ридус 05:00
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Армия и оружие

Российский Су-35 «отогнал» самолет-разведчик США от базы РФ в Сирии

РЕН ТВ 05:19
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Шоу-бизнес

Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя

Bimru.ru 08:05
6
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
1
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru 16:42
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Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс 17:46
Происшествия

Полиция задержала 69 участников акции протеста во Владикавказе

Gradus.pro 17:04
Общество

Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
867
Общество

Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков

Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга.
REGNUM 13:11
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Авто

Представлен электрический внедорожник Triton Model H

Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
8
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
1
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
2
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
44
Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
4
Политика

Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
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Политика

РПЦ предложила аналогично ответить Чехии на снос памятника Коневу

Россия должна аналогичным образом ответить властям Чехии на демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил архиерей Волокамский Русской православной церкви Иларион в эфире телеканала Россия 24.
iReactor вчера в 08:01
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Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
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