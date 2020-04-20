Коронавирус
КоммерсантъВ российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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с чего всё началось
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.Ведомостивчера в 08:59
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Ростовчане устроили онлайн-митинг у правительства области
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 10:33
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Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК вчера в 08:05
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Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено в 22:20 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Власти Петербурга заявили о готовности к введению цифровых пропусков
В Петербурге оценили готовность города к возможному введению пропускного режима.
АБН 01:09
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform вчера в 02:58
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 18:29
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском вчера в 17:40
Футбол
Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес
Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес.
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Экономика
Антон Силуанов назвал срок истощения ФНБ
Как пишут данные источники, министр финансов Антон Силуанов назвал срок истощения ФНБ (Фонд национального благосостояния), который называют российской «кубышкой» на черный день.
Ёлдаш 19 апреля в 08:48
Общество
В Кузбассе подтверждено шесть новых случаев коронавируса
За сутки в Кузбассе подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
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В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
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Происшествия
В Липецке грузовик съехал с дороги и врезался в дерево
В Липецке на улице Жуковского днем в половине третьего 60-летний водитель грузовика «Вольво»не справился с управлением и врезался в дерево.
Вести48 01:28
Музыка
Мировые поп-звезды провели девятичасовой благотворительный концерт
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Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
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В России предложили возобновить работу школ и детсадов
В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
9111.ru вчера в 14:18