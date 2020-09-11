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Газета.Ru
Газета.Ru

В российских магазинах могут ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники - двойные. Об это пишут "Известия" со ссылкой на письмо с инициативой организации, которое было направлено в Минпромторг.В источнике
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

РБК22:33
Коммерсантъ

В России предложили ввести двойные ценники с ценой за упаковку и единицу веса

Коммерсантъ01:27
РЕН ТВ

Российским магазинам предложили ввести понятные покупателям ценники

РЕН ТВ00:57
РИА Новости

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

РИА Новости01:46
ТК Звезда

СМИ: Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники в магазинах

ТК Звезда20:55
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

ТАСС20:18
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известия17:45

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