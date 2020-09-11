В российских магазинах могут ввести двойные ценники
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Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники - двойные. Об это пишут "Известия" со ссылкой на письмо с инициативой организации, которое было направлено в Минпромторг.В источнике
С чего всё началось
Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
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