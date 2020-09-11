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Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей предложил, чтобы российские магазины использовали двойные ценники. По мнению авторов инициативы, на таких ценниках должны указываться и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).В источнике
Виктор Евтуховроссийский политик
Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

RT на русском05:05
РИА Новости

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

РИА Новости01:46
Коммерсантъ

В России предложили ввести двойные ценники с ценой за упаковку и единицу веса

Коммерсантъ01:27
РЕН ТВ

Российским магазинам предложили ввести понятные покупателям ценники

РЕН ТВ00:57
РБК

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

РБК22:33
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

ТАСС20:18
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

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