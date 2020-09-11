Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей предложил, чтобы российские магазины использовали двойные ценники. По мнению авторов инициативы, на таких ценниках должны указываться и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).

Виктор Евтухов российский политик Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.