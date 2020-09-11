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Вести.Ru
Вести.Ru

В российских магазинах планируют ввести двойные ценники

Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение об обязательных двойных ценниках — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема, например, 1 килограмм или 1 литр. Это исключит обман покупателей и поможет им ориентироваться при выборе товаров и продуктов подешевле.В источнике
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

РИА Новости01:46
Lenta.ru

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Lenta.ru00:31
Народные новости

Союз потребителей РФ предложил ввести двойные ценники в магазинах

Народные новости19:35
ТК Звезда

СМИ: Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники в магазинах

ТК Звезда20:55
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

ТАСС20:18
РБК

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

РБК22:33
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известия17:45

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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