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РБК
РБК

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».В источнике
Виктор Евтуховроссийский политик
Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

ТАСС20:18
Московский Комсомолец

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

Московский Комсомолец23:48
РБК

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

РБК22:33
ТК Звезда

СМИ: Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники в магазинах

ТК Звезда20:55
Lenta.ru

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Lenta.ru00:31
РЕН ТВ

В магазинах могут появиться двойные ценники

РЕН ТВ18:22
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известия17:45

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