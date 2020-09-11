Известия 12

В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».

Виктор Евтухов российский политик Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.