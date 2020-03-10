Общество
Газета.RuРоссийские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона. В сообщении говорится, что выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ должны вызвать врача на дом и изолироваться на карантин.
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Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кино
Создатель The Last of Us объявил первых персонажей экранизации
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Игры
Dark Horse выпустит объёмный артбук Ghost of Tsushima
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13:57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Космос
Военный спутник «Меридиан» получил новую защиту от перехвата данных
Основным назначением устройства является защита данных, передаваемых космическому аппарату с Земли по радиоканалу «земля-космос» Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о разработке нового программно-аппаратного комплекса для российского военного спутника «Меридиан».
Космос
Маск допустил возможность не дожить до отправки корабля SpaceX на Марс
Американский бизнесмен Илон Маск обеспокоился тем, что SpaceX не успеет отправить корабль на Марс до его смерти.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
На Украине назначили врио главы Минобразования
Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины, министром обороны был назначен генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
Кино
Ричард Мэдден и Джоди Комер ведут переговоры по поводу приквела «Безумного Макса»
Ричард Мэдден и Джоди Комер начали переговоры с концерном по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros на предмет получения главных ролей в приквеле «Безумного Макса».
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Здоровье
Что происходит после излечения от коронавируса?
В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Группа молодых людей собрались в квартире студента второго курса Санкт-Петербургского Политехнического университета.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Армия и оружие
Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России
В материале сказано, что в настоящее время командование Военно-морскими силами США задумалось о сокращении авианосного флота страны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.