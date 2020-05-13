с чего всё началось

Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Футбол Андрей Аршавин: чем дальше, тем больше уважаю Адвоката Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что чем больше лет проходит с того времени, когда он работал с тренером Диком Адвокатом, тем сильнее он уважает голландца как специалиста и как человека.

Общество Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. 35

Общество Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 2,7K

Футбол Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.

Наука Найдено эффективное лекарство от коронавируса Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2. 1

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Шоу-бизнес Собчак показала поедающего кору деревьев Богомолова Собчак опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео. Богомолов в весеннем лесу изображал жука-короеда. 2

Здоровье Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме. 180

Футбол Карапетян: Клопп был бы идеальным тренером для сборной Армении Идеальным тренером для сборной Армении был бы Юрген Клопп. Я, кстати, играл против его сына в Германии.

Здоровье Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских» Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ. 3

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 317

Хоккей «Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но...» Большое интервью Вячеслава Фетисова Что касается других Олимпиад, да, там были высокие скорости и мастерство, но не было самого главного — созданного в истории противостояния канадской и советской сборной, где, помимо желания победить, были какие-то сложившиеся отношения между соперниками.

Экономика ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). 147

Общество В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде. 286

Политика Путин провел телефонный разговор с Вучичем Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.

Политика Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве. 1,2K

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 29

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K