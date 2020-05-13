Общество

Афиша DailyАфиша DailyВ российских регионах построят еще 25 мусоросжигательных заводов

Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили
 о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.
Общественное телевидение России02:04

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