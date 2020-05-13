с чего всё началось

Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах.

В российских регионах построят еще 25 мусоросжигательных заводов

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.

Здоровье В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился. 16

Политика Трамп потерял из-за коронавируса двух близких друзей Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что пятеро человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения коронавирусом COVID-19.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 499

Футбол Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.

Наука В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев. 16

Гаджеты Компания Supermicro расширяет портфель интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100 Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения. 19

Энергетика Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.

Общество Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 119

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Происшествия В петербургском гараже нашли склад оружия По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, владелец и арендатор гаража задержаны.

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Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 1

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