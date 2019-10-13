Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.
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с чего всё началось

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 19:02

Подробнее о событии

Источник: в ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

RT на русскомвчера в 23:34

В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД

URA.Ruвчера в 20:51

ТАСС: две тысячи сотрудников ГИБДД переведут на работу с мигрантами

Телеканал 360°вчера в 20:31

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Lenta.ruвчера в 20:26

СМИ сообщили о сокращении числа сотрудников ГИБДД в регионах России

Газета.Ruвчера в 19:18

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Коммерсантъвчера в 19:12

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

ТАССвчера в 19:02
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Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

RT на русском 05:38
Футбол

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Политика

Путин рассказал о доверии сирийцев к российским военным

Президент России Владимир Путин заявил, что сирийцы относятся к российским военным позитивно и с большим доверием, и ему очень приятно это осознавать.
Слово и Дело 06:38
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Происшествия

Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане

Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк»

Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.
iReactor 11 октября в 13:59
Игры

Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.
News.ru 10 октября в 08:57
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Происшествия

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов

Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.
Говорит Москва 08:01
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Происшествия

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины

RT на русском 02:56
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье

В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
SMINEWS в Подольске 03:30
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:10
Армия и оружие

«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)

Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41
Авто

На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов

Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Lenta.ru 11 октября в 09:31
Единоборства

Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
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