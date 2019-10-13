Происшествия
Lenta.ruВ российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.
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с чего всё началось
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 19:02
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Происшествия
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МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
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Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
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Путин рассказал о доверии сирийцев к российским военным
Президент России Владимир Путин заявил, что сирийцы относятся к российским военным позитивно и с большим доверием, и ему очень приятно это осознавать.
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Российская газета вчера в 09:06
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
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«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
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Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
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iReactor 11 октября в 13:59
Игры
Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2
Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.
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Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
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REGNUM 10 октября в 12:22
Происшествия
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов
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Говорит Москва 08:01
Происшествия
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В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
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Теннис
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Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
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Происшествия
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SMINEWS в Подольске 03:30
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
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Армия и оружие
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Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Авто
На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов
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Lenta.ru 11 октября в 09:31
Единоборства
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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
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