Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.

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