Происшествия
Lenta.ruВ российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.
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с чего всё началось
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 19:02
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Политика
Террористы поменяли тактику и создают «спящие» ячейки по всему миру
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Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 11 октября в 21:55
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Происшествия
Вора в законе Андрея Неделю признали «гадом» и жестоко избили
Вора в законе Андрея Неделю признали "гадом" и жестоко избили Криминального авторитета развенчали в Киеве.
Экспресс газета 08:07
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Авто
В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L
Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.
Pnzdrive 10:06
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
Сборная России объявила состав на матч с Кипром
Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.
Газета.Ru 10:49
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Футбол
УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции
УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
Чемпионат 05:16
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Футбол
Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ».
Евро-футбол.ру 11:33
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33