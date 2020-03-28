Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаРегионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Российские регионы с 28 марта введут ограничительные мере из-за ситуации с коронавирусом. Будут закрыты кафе и заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и культурные учреждения.
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с чего всё началось

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.
РИА Новостивчера в 17:23

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В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

РБК02:54

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru00:02

Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда00:33

Вступили в силу ограничительные меры по коронавирусу в РФ

News.ru00:09

Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

ТК Звезда01:24

В регионах России вступили в силу ограничительные меры из-за COVID-19

Известиявчера в 19:00

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:23
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Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев в интервью для "Спорт-Экспресса" вспомнил времена, когда защищал цвета клуба НХЛ "Нью-Джерси".
РИА Новости 03:55
Технологии

Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет

Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
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Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Путешествия

Ростуризм посоветовал отложить поездки по России

Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
ТурДом вчера в 16:14
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Султан Хамзаев предлагает ввести особый режим продажи спиртного до 1 мая.
АТВмедиа вчера в 04:00
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Шоу-бизнес

После истории с Лещенко Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.
Woman.ru 04:46
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
NewInform 04:43
Здоровье

Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались

Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Комсомольская правда 04:29
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Вечерняя Казань вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru вчера в 10:53
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Fortuner

Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
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Армия и оружие

Не взлетела: в США отказались от американского «Искандера»

Известия вчера в 17:01
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
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