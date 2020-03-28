Коронавирус

РБКРБКВ российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости». С 28 марта в стране закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения.
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с чего всё началось

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.
РИА Новостивчера в 17:23

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В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

РБК02:54

Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

ТК Звезда01:24

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:23

Вступили в силу ограничительные меры по коронавирусу в РФ

News.ru00:09

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru00:02

В регионах России вступили в силу ограничительные меры из-за COVID-19

Известиявчера в 19:00

Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда00:33
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

ТАСС 03:57
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Известия вчера в 15:43
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Общество

Медикам старше 65 лет в Москве сохранят льготы на транспорт

Столичным медикам старше 65 лет сохранят действие социальной карты москвича для проезда в общественном транспорте.
ТАСС 03:56
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Общество

Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину

Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.
Комсомольская правда 01:25
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru вчера в 12:29
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
ФАН вчера в 20:25
Общество

Коронавирус заподозрили у саратовской биатлонистки Анастасии Халиуллиной

Регион 64 04:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета вчера в 06:12
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 26 марта в 02:43
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