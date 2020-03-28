С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.

с чего всё началось

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости». С 28 марта в стране закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения.

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

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