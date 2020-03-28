Коронавирус
РБКВ российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости». С 28 марта в стране закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения.
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с чего всё началось
С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.РИА Новостивчера в 17:23
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Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Энергетика
В США и Европе отказываются от саудовской нефти
В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт
Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
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В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
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Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Общество
Медикам старше 65 лет в Москве сохранят льготы на транспорт
Столичным медикам старше 65 лет сохранят действие социальной карты москвича для проезда в общественном транспорте.
Политика
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Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Общество
Метро в Ухане частично возобновило работу
В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.