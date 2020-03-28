Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости. В субботу, 28 марта, в стране закрылись все кафе, рестораны, театры, музеи и другие учреждения культуры, а также торгово-развлекательные и досуговые центры.
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Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

ТК Звезда01:24

В регионах России вступили в силу ограничительные меры из-за COVID-19

Известиявчера в 19:00

Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда00:33

Вступили в силу ограничительные меры по коронавирусу в РФ

News.ru00:09

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru00:02

В российских регионах вводятся ограничения из-за коронавируса

Ореанда-Новости01:15

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:23
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Происшествия

В Оренбургской области пациента с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ

Состояние первого заболевшего коронавирусом в Оренбургской области ухудшилось ночью, у него диагностировали пневмонию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество

В Хабаровск из Таиланда в субботу вернется более 1,5 тысячи человек

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, в субботу четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда в краевой центр.
PROkhab.ru вчера в 23:42
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество

В России умер еще один человек с коронавирусом

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Lenta.ru 02:27
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол

Фекир решил остаться в «Бетисе»

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
Sport24.ru 01:10
Общество

Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) №15 имени Филатова.
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 11:10
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Общество

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Хоккей

Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб

Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Транспорт

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Экономика

Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
RuNews24.ru вчера в 12:34
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня 26 марта в 07:35
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Политика

В Италии российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

В Итальянском Бергамо российские военные провели санитарную дезинфекцию улиц города, зданий и сооружений.
МонаВиста вчера в 11:04
Общество

В Башкирии до 5 апреля закроют торговые центры и салоны красоты

Больше недели будут закрыты двери парикмахерских, СПА, салонов красоты, бань и саун.
Выбор (Салават) вчера в 13:58
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Футбол

Футболист «Зенита» Круговой заявил, что мечтает жить в другой стране

78.ru 01:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Общество

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM 26 марта в 07:03
Фигурное катание

Тарасова ответила раскритиковавшей Тутберидзе финской фигуристке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о критике финской фигуристки Кииры Корпи в адрес российского специалиста Этери Тутберидзе.
Газета.Ru вчера в 09:21
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