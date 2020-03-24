Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.

Происшествия Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19 Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.

Кино Сиквел «Чудо-женщины» переехал с июня на август из-за коронавируса Warner Bros. перенесла релиз ленты с 5 июня на 14 августа на фоне пандемии коронавируса, поскольку студия надеется, что к этому моменту мир уже успеет немного восстановиться, а кинотеатры страны будут открыты.

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

Политика Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.

Здоровье Эпидемиолог рассказал о влиянии коронавируса на хронические патологии Любая хроническая патология может обостряться на фоне коронавирусной инфекции, заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Общество В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса В Исландии зафиксирован уникальный случай заражения коронавирусом - у пациента одновременно обнаружены два штамма вируса.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.

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Политика Трамп назвал вредными действующие в США санитарные ограничения Вашингтон, 24 марта 2020, 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.

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Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.