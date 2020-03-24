Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
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В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

РИА Новости11:49

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

Интерфакс11:46

Расширение мер борьбы с коронавирусом в России. Главное

РБК13:22

В России закрывают все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Коммерсантъ11:36

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Известия11:32

В Госдуме поддержали временное закрытие кинотеатров и ночных клубов

RT на русском12:36

Голикова поручила регионам приостановить деятельность ночных клубов и кинотеатров

ТАСС12:00
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус

В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
REGNUM 03:31
Политика

В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом

В МИД России уточнили, что вывозить из страны спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.
RT на русском 16:08
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Кино

Сиквел «Чудо-женщины» переехал с июня на август из-за коронавируса

Warner Bros. перенесла релиз ленты с 5 июня на 14 августа на фоне пандемии коронавируса, поскольку студия надеется, что к этому моменту мир уже успеет немного восстановиться, а кинотеатры страны будут открыты.
Игромания.ру 14:36
Финансы

Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире

Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
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РБК 11:40
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Известия 13:39
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о влиянии коронавируса на хронические патологии

Любая хроническая патология может обостряться на фоне коронавирусной инфекции, заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 15:57
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Общество

В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса

В Исландии зафиксирован уникальный случай заражения коронавирусом - у пациента одновременно обнаружены два штамма вируса.
Российская газета 13:58
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Профиль 13:09
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:22
Политика

Трамп назвал вредными действующие в США санитарные ограничения

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM 14:49
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Матч ТВ вчера в 10:13
Происшествия

Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом

В медицинском центре московского района Коммунарка умерла 69-летняя пациентка, у которой подозревали коронавирус.
Lenta.ru 02:35
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag 10:39
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН 13:57
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Шоу-бизнес

«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter

На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
REGNUM 06:28
Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран

Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
RZN.info 08:24
Политика

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Коммерсантъ вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой обнажилась для фотосессии

Екатерина считает, что на данный момент настало то самое время, когда можно реализовать несостоявшиеся проекты, которые были задуманы ранее, однако по каким-то причинам реализованы не были.
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ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
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Общество

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

Активистка Грета Тунберг заявила, что вероятно болела COVID-19.
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Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»

Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.
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