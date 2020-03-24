Коронавирус
ВедомостиПравительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
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Происшествия
У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
Политика
В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом
В МИД России уточнили, что вывозить из страны спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Кино
Сиквел «Чудо-женщины» переехал с июня на август из-за коронавируса
Warner Bros. перенесла релиз ленты с 5 июня на 14 августа на фоне пандемии коронавируса, поскольку студия надеется, что к этому моменту мир уже успеет немного восстановиться, а кинотеатры страны будут открыты.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Политика
Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о влиянии коронавируса на хронические патологии
Любая хроническая патология может обостряться на фоне коронавирусной инфекции, заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Общество
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса
В Исландии зафиксирован уникальный случай заражения коронавирусом - у пациента одновременно обнаружены два штамма вируса.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Политика
Трамп назвал вредными действующие в США санитарные ограничения
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Игры
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Происшествия
Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом
В медицинском центре московского района Коммунарка умерла 69-летняя пациентка, у которой подозревали коронавирус.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter
На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран
Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой обнажилась для фотосессии
Екатерина считает, что на данный момент настало то самое время, когда можно реализовать несостоявшиеся проекты, которые были задуманы ранее, однако по каким-то причинам реализованы не были.
Происшествия
ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Общество
Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса
Активистка Грета Тунберг заявила, что вероятно болела COVID-19.
Шоу-бизнес
Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»
Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.