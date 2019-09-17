Как отметил представитель Utair, «компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами». «Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам», — поясняет собеседник РБК.

с чего всё началось

Как сообщает во вторник, 17 сентября, РБК, компания British American Tobacco (BAT) договорилась с перевозчиком Utair о проведении промоакций на ее бортах. Издание подчеркивает, что закон этого не запрещает. Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.

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