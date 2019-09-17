Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином

Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT). Выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Табачники впервые договорились о раздаче изделий с никотином в самолетах

С 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании Utair пассажиры могут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит British American Tobacco (BAT). Это следует из опубликованных условий акции, которые обнаружил РБК и подтвердил представитель «БАТ Россия».
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