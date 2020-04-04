Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

РБК06:35

Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня

Российская газета06:07

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

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Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

Интерфакс05:29

Министерство просвещения РФ не исключает повторного изменения сроков ЕГЭ из-за коронавируса

Агентство Москва05:23

В Минпросвещения допустили возможность повторного переноса ЕГЭ

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Учебный год в ряде российских школ могут продлить до 8 июня

ТАСС05:34
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
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