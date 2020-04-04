Коронавирус
Lenta.ruВ российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Читать в источнике
Оценить717
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Энергетика
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Общество
В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Общество
«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса
Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Футбол
Роналду показал, как Родригес стрижёт его в самоизоляции
Вместе с рядовыми гражданами при коронавирусе в самоизоляцию отправились и известные спортсмены.
Футбол
«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Александр Жулин в третий раз стал отцом
Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В Минпросвещения не исключили, что школьникам придется учиться летом
Глушко заявил, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в стране.
Общество
Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц
Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Политика
МИД ожидает поступления средств на поддержку россиян за рубежом
МИД России ожидает поступления денежных средств, выделенных правительством для финансовой поддержки граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Происшествия
В Москве задержали выгуливавшего собаку мужчину
В Москве в районе Патриарших прудов полиция задержала молодого человека, который выгуливал собаку.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.