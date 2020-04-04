То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться.

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.

В российских школах допустили продление учебного года

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