Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Читать в источнике
Комментировать98
Сергей Кравцов
То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться.
— Сергей Кравцов, российский политикReadovka67.ru 06:54

Подробнее о событии

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

РБК06:35

В Минпросвещения допустили возможность повторного переноса ЕГЭ

Известия05:43

Учебный год в ряде российских школ могут продлить до 8 июня

ТАСС05:34

Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

Интерфакс05:29

Министерство просвещения РФ не исключает повторного изменения сроков ЕГЭ из-за коронавируса

Агентство Москва05:23

Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня

Российская газета06:07

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

РИА Новости05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

РИА Новости 06:45
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 02 апреля в 06:16
Музыка

РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции

Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.
РБК 06:44
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Наука

Врачи назвали способ поддерживать мышцы в тонусе

РИА Оренбуржье 01 апреля в 08:16
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой

Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Kleo.ru 05:18
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости 02 апреля в 19:28
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Общество

Washington Post: тысячи записей видеозвонков в Zoom попали в интернет

Тысячи частных видеозвонков в сервисе Zoom были опубликованы на видеохостингах YouTube и Vimeo, сообщает Washington Post.
Медиазона 03:41
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One вчера в 09:14
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Шоу-бизнес

Тимати составил завещание, там нет Анастасии Решетовой

Мужчина хочет, чтобы его родные ни в чем не нуждались. «Я распределил все наследство в равных долях – детям, маме и брату», - заявил Тимати.
OvideO.ru вчера в 12:04
Общество

В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
РИА Новости 03:50
Путешествия

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Московский Комсомолец 02 апреля в 05:36
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск 05:21
Единоборства

Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону

Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru вчера в 15:53
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками

Вести.Ru 06:28
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Армия и оружие

Силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей

Ударными темпами идет строительство 16 госпиталей, которые возводят силами нашего Минобороны.
Первый канал 05:12
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное