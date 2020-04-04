Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.

В российских школах допустили продление учебного года

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