Коронавирус
ЛетидорВ российских школах могут продлить каникулы из-за коронавируса
В России рассматривают возможность продления школьных каникул из-за распространяющего коронавируса. О таких мерах сообщают в правительстве. Отмечается, что подобную инициативу было поручено проработать на совещаниях в кабмине, — пишет РИА Новости .
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с чего всё началось
Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье. "Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости06:56
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Правительство рассматривает продление весенних школьных каникул из-за коронавируса
Московский Комсомолец06:43
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