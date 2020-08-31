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Lenta.ru
Lenta.ru

В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина

С 1 сентября в России начинает действовать новый федеральный закон, согласно которому учащиеся начальных классов получат бесплатное горячее питание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Вячеслав Володин
Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей.
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Российская газета

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