В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
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С 1 сентября в России начинает действовать новый федеральный закон, согласно которому учащиеся начальных классов получат бесплатное горячее питание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей.
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Бесплатное питание в школах и банкротство: законы, вступающие в силу в сентябре
Россия.Кубань29 августа в 08:35