Мы хотим пожелать, чтобы День знаний у вас был каждый день. Потому что узнавать что-то новое, это очень интересно, чем больше вы будете знать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Желаем вам космических успехов в учебе и звездного будущего.

Иван Вагнер Российский космонавт