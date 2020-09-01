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Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием

С 1 сентября начинает действовать Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.В источнике
Вячеслав Володин
Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.
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RT на русском

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

RT на русском00:05
ТАСС

В России для учеников начальных классов школ вводится бесплатное горячее питание

ТАСС17:07
Брянские новости

Образование, кредиты, лекарства: какие законы вступят в силу в сентябре

Брянские новости29 августа в 04:29
Российская газета

Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников

Российская газетавчера в 23:00
Россия.Кубань

Бесплатное питание в школах и банкротство: законы, вступающие в силу в сентябре

Россия.Кубань29 августа в 08:35
Липецкое время

Какие законы вступают в силу в сентябре

Липецкое время29 августа в 07:59
РБК

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

РБК17:00

Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с Днём знаний

Мы хотим пожелать, чтобы День знаний у вас был каждый день. Потому что узнавать что-то новое, это очень интересно, чем больше вы будете знать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Желаем вам космических успехов в учебе и звездного будущего.
Иван Вагнер
Российский космонавт
Независимое телевидение Севастополя03:23

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского Министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+129 августа в 07:39
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