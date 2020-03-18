Коронавирус
Lenta.ruВ российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает РИА Новости.
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Сегодня на базе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования создана методическая координационная группа по поддержке учителей и родителей, в частности, по организации дистанционного обучения в регионах, использованию электронных образовательных ресурсов.
— Сергей Кравцов, российский политикТатар-информ 06:40
с чего всё началось
Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.РИА Новости02:40
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