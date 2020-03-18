Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

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С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим ресурсам.

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает РИА Новости.

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