Коронавирус
Lenta.ruВ российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает РИА Новости.
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С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим ресурсам.
— Сергей Кравцов, российский политикВашГород.ру 05:54
с чего всё началось
Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.РИА Новости02:40
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