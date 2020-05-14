с чего всё началось

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.

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