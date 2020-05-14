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РИА НовостиРИА НовостиВ российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе
 Роспотребнадзора.
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