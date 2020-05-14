Коронавирус
РИА НовостиВ российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе Роспотребнадзора.Взгляд.рувчера в 13:18
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Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
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