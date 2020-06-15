Общество

Lenta.ruLenta.ruВ российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.
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с чего всё началось

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.
Ведомостивчера в 12:39

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Глава СПЧ считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в школах

ТАСС09:46

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Дождь04:14

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Ведомостивчера в 12:39

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

РБКвчера в 21:44

Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц

Новая газетавчера в 14:19

Более 43 тыс. школ в России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Коммерсантъвчера в 13:51

Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

Эхо Москвы07:09
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Общество

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В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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Общество

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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
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Происшествия

Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте

REGNUM вчера в 19:27
Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
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Транспорт

В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
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Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
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Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома

Если температура неожиданно увеличивается, наилучшим вариантом в таком случае станет пребывание дома хотя бы дней семь.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
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Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

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В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Английский портал BBC 16 июня сообщил о новой находке врачей – эффективном лекарстве от коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Кабмин выступил за скорейшее принятие закона о криптовалюте

Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 10:16
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