Общество

Lenta.ruLenta.ruВ российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.
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с чего всё началось

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.
Ведомостивчера в 12:39

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Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

РИА Новости03:28

Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Дождь04:14

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

РБКвчера в 21:44

Все российские школы оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Эхо Москвы04:01

Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц

Новая газетавчера в 14:19

Более 43 тыс. школ в России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Коммерсантъвчера в 13:51

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Ведомостивчера в 12:39
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
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Происшествия

В квартире стрелявшего в полицейских в Москве нашли личный дневник

Известия 02:54
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
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Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
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Происшествия

В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Авто

Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 00:22
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
1,3K
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru вчера в 04:33
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Политика

Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
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Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о работе на «удаленке»

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий работу на "удаленке".
Российская газета 05:06
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Армия и оружие

Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево

Piter.tv вчера в 06:14
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Экономика

В России рекордными темпами растут просрочки по кредитным картам

На начало 2020 года объем просрочки по кредитным картам составлял 125,2 млрд рублей. В мае это значение выросло до 139 млрд рублей.
Соловей.Инфо 03:31
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Наука

Обнаружена сильная защита от коронавируса

Мощной защитой от коронавируса могут стать антитела, обнаруженные в крови выздоровевших от COVID-19, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:37
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