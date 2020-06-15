Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.

с чего всё началось

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

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