Общество
Lenta.ruВ российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.
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с чего всё началось
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.Ведомостивчера в 12:39
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Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц
Новая газетавчера в 14:19
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Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
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Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Авто
Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 00:22
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru вчера в 04:33
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Политика
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект о работе на «удаленке»
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий работу на "удаленке".
Российская газета 05:06
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv вчера в 06:14
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Экономика
В России рекордными темпами растут просрочки по кредитным картам
На начало 2020 года объем просрочки по кредитным картам составлял 125,2 млрд рублей. В мае это значение выросло до 139 млрд рублей.
Соловей.Инфо 03:31
Наука
Обнаружена сильная защита от коронавируса
Мощной защитой от коронавируса могут стать антитела, обнаруженные в крови выздоровевших от COVID-19, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:37