Общество
Lenta.ruВ российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.
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с чего всё началось
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.Ведомостивчера в 12:39
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Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц
Новая газетавчера в 14:19
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Общество
Россияне получили штрафов за нарушение самоизоляции на миллиард рублей
Общая сумма денежных взысканий, назначенных за нарушение противоэпидемических ограничительных мер, с начала распространения в России COVID-19 приближается к одному миллиарду рублей.
Мосмонитор 07:37
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе
Военный парад в Симферополе в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
Известия 07:22
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту
В Петербурге на Аничковом мосту скульптуру под названием "Укротители коней" П. К. Клодта повредили неизвестные вандалы.
Pravda.Ru вчера в 12:07
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Происшествия
О «тяжелом состоянии» Ефремова после ДТП рассказал его адвокат
Live24 вчера в 05:50
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения калибра 9х19 мм для оперативников.
Известия вчера в 21:09
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Здоровье
158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:51
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Политика
За 10 лет в России террористическая активность снизилась в десятки раз
Москва, 16 июня 2020, 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена.
REGNUM 07:24
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на своей территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Авто
Компания Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq
Напомним, что на российском рынке нынешнее поколение компактного кроссовера Skoda Karoq появилось только в этом году.
Тарантас Ньюс 04:41
Авто
Infiniti оптимизирует свою модельную линейку
Спорные моменты будущей реструктуризации модельного ряда Infiniti Каргар опустил, отметив только, что связи компании с Nissan станут более тесными.
CarsWeek.ru 02:57
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
Штормовое предупреждение выпустили в Москве из-за аномальной жары
Штормовое предупреждение выпустили по причине жаркой погоды в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
Вечерняя Москва 08:09
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Происшествия
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы окружающей среде нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам визита на комбинат.
РИА Новости 07:10