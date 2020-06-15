Общество

Lenta.ruLenta.ruВ российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее.
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с чего всё началось

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.
Ведомостивчера в 12:39

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Глава СПЧ считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в школах

ТАСС09:46

Более 43 тыс. школ в России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Коммерсантъвчера в 13:51

Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

Эхо Москвы07:09

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

РБКвчера в 21:44

Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц

Новая газетавчера в 14:19

Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Дождь04:14

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Ведомостивчера в 12:39
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Военное дело 09:17
2
Политика

Кремль усомнился в скором запуске авиарейсов между Россией и Грузией

В Кремле сомневаются в том, что авиарейсы между Россией и Грузией, приостановленные в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, скоро возобновятся.
Lenta.ru 08:48
8
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Игры

В GOG дарят третьего «Ведьмака» всем обладателям игры на консолях и РС

CD Projekt объявила о неожиданной акции небывалой щедрости: все обладатели «Ведьмака 3: Дикая охота» независимо от платформы могут получить бесплатную копию игры в GOG Galaxy 2.0.
Игромания.ру 08:49
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Политика

Парламент Армении голосует за возможность лишения Царукяна свободы

Голосование по ходатайству генпрокурора Армении о получении права лишить лидера ППА Гагика Царукяна свободы началось в Национальном Собрании.
Sputnik Армения 09:19
8
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Здоровье

Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»

Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
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Общество

Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
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Политика

Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, ставшая знаменитой благодаря сериалу "Дикий ангел", подала документы на российское гражданство.
СОВА вчера в 07:48
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Футбол

Футболист Далер Кузяев может перейти во французский клуб «Марсель»

В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Челнинские известия 06:00
Политика

Минобороны сообщило, что парады Победы пройдут в 28 городах России

Политическая Экспертиза 07:03
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Происшествия

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

RT на русском 07:53
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Культура

Брянский первоклассник победил во всероссийском конкурсе чтецов

В честь дня рождения российского поэта Пушкина официальное сетевое издание правительства Санкт-Петербурга совместно с издательством «Эксмо» и Playloft GaGa провело детский конкурс чтецов «Пушкин Live».
Городской32 (Брянск) 08:37
Здоровье

158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:51
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 04:30
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Здоровье

В детском саду в Туле коронавирусом заболели 6 детей

Откроют учреждение после того, как отрицательные результаты тестов будут у всех детей и сотрудников.
Первый Тульский 08:28
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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