В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов. "Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", — добавил чиновник.