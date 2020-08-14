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РИА Новости
РИА Новости

В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов. "Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", — добавил чиновник.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Дети придут в школу, для этого мы всё делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идёт подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме.
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В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

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Министр просвещения напомнил о запрете массовых мероприятий в школах до января

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Министр: массовых мероприятий в школах не будет до 1 января 2021 года

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В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия

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