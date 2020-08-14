Смотрите также

У Дома правительства в Минске накапливаются протестующие

Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом

Сценарист нового «Бэтмена» рассказал об особенностях фильма

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Новый клип Little Big набрал более 700 тысяч просмотров за пять часов

МВД пресекло незаконный вывод миллиардов из России

США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

В Воронеже задержали водителя, который сбил коляску с ребенком

Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре

Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне

В Сети появился протокол допроса, на котором Ефремов признал свою вину

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту

95% жителей Китая откажутся от iPhone в пользу WeChat

Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту

В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей

США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса